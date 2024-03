Fórum da Liberdade ocorre em abril

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) intensifica a divulgação do Fórum da Liberdade 2024, que será realizado nos dias 4 e 5 de abril na Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), em Porto Alegre. Ontem, a entidade apresentou a programação oficial do Fórum na reunião-almoço da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Entre os palestrantes está Murilo Duarte, conhecido como Favelado Investidor, destaque por atingir a marca de R$ 1 milhão em 2021, aos 27 anos. Duarte cresceu no Jardim João XXIII, um bairro pobre na Zona Oeste de São Paulo. Em 2019, foi cofundador de uma empresa de educação financeira. Mas a renda que passou a dar mais frutos foi a conquistada como influenciador digital. No YouTube, ele criou o canal Favelado Investidor, que hoje conta com mais de 10 mil alunos em seus treinamentos. Seus seguidores nas redes sociais ultrapassam a marca de 1 milhão.

A venda de ingressos para o Fórum da Liberdade já está aberta. Os bilhetes do segundo lote custam a partir de R$ 109,00 e podem ser adquiridos por meio do site do evento.