Evento em Porto Alegre incentiva negócios entre Brasil e Estados Unidos

Nesta terça-feira (5), Porto Alegre recebeu o evento “Road Show: Como Ingressar no Mercado Americano”, uma realização da Brazilian-American Chamber Of Commerce of Florida (BACCF) — a Câmara do Comércio da Flórida — com o objetivo de esclarecer dúvidas, assessorar e incentivar médios e pequenos empresários, executivos e empreendedores, que desejam internacionalizar seus negócios.

Os palestrantes são representantes de companhias nacionais e internacionais. Nomes como Carlos Mariaca, presidente da BACCF; Samuel Barbosa, da BB Americas Bank; André Haidar, da Driftwood Capital; Michel de Amorim, da Drummond Advisors; Daniel Piquet, da Piquet Law Firm, e um representante da FedEx Express, trataram sobre vistos e imigração, questões tributárias, trâmites para abertura de empresa nos EUA, plano de negócios, regulamentação e assuntos financeiros.

Carlos Mariaca já participa do evento há vinte anos e acredita que trazer essas informações é crucial para que os empresários brasileiros possam desenvolver negócios no país americano. "Os palestrantes tem anos de experiência nos Estados Unidos. São os melhores que estão no mercado para auxiliar quem está aqui no evento e sonha em ir pra lá", afirma o Presidente da câmara do Comércio da Flórida.

As transações comerciais entre o Brasil e a Flórida, em 2022, alcançaram mais de 22,6 bilhões de dólares, quase o dobro entre o estado e a China, por exemplo. Além disso, os negócios entre a Flórida e o Brasil representam, aproximadamente, 30% de todo o comércio entre os dois países.

Mariaca ainda deu dicas para quem tinha interesse de ampliar seu negócio no exterior. "Invista seu tempo para entender como o mercado americano funciona e se conectar com pessoas que já estão lá há muito tempo e conhecem o território. Não se aventure sem esse conhecimento prévio", instruiu.

Para exercer atividades nos Estados Unidos, é imprescindível tirar o visto. Porém, o que nem todo mundo sabe, é que existem diversos tipos específicos deste documento. Esse foi o tópico da palestra de Daniel Piquet, da Piquet Law Firm, escritório de advocacia americano licenciado para trabalhar no país.

Durante o evento, o advogado falou sobre a parte imigratória do processo de expansão empresarial. "Não adianta você ter negócio e não ter autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Você precisa ter o visto correto. Não se pode usar um visto de estudante para abrir uma empresa, por exemplo", alerta Piquet.