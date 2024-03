Porto Alegre começa a semana com 1.324 novas vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (4), o Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.324 novas vagas de emprego. Os destaques são 62 vagas para operador de caixa e 55 para auxiliar de linha de produção. Para pessoa com deficiência (PCD) são 61 novas possibilidades de contratação. As novas oportunidades de emprego são variadas para níveis de escolaridade e experiência. As informações são da prefeitura.Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: [email protected] TAMBÉM: País tem taxa de informalidade de 39,0% no trimestre até janeiro, aponta IBGE