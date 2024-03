Prazo para entrega do Relatório de Transparência Salarial é prorrogado

Na sexta-feira (8), encerra o prazo para empresas com 100 ou mais funcionários enviarem o Relatório de Transparência Salarial do primeiro semestre de 2024 ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A iniciativa faz parte de uma série de ações previstas no decreto 11.795/2023, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres.

Segundo o MTE, as informações serão utilizadas para verificar as diferenças salariais entre os gêneros, principalmente quando homens e mulheres ocupam o mesmo cargo. Embora o Brasil tenha pulado da 94ª posição em 2022 para a 57ª em 2023 no relatório Global Gender Gap, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, a estimativa é que, do jeito que as coisas estão, as mulheres não atingirão a paridade com os homens por mais 131 anos.

As empresas podem auxiliar na reversão da desigualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres. Elas devem entender a importância do fomento, da capacitação e da formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão, nas mesmas condições dos homens. Esses são fatores importantes para a cultura empresarial, que impactam a avaliação de investidores na hora do exit ou em operações de M&A". afirma o CEO e sócio do Silva Lopes Advogados, Layon Lopes.

O preenchimento desses dados pelas empresas deve ser feito por meio do Portal Emprega Brasil. Empresas que não cumprirem com o envio estão sujeitas a uma multa administrativa de até 3% da folha de salários. Todas as informações serão compiladas pelo MTE e divulgadas ainda em março de 2024.