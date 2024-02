RS recebe missão comercial holandesa para tratar do setor portuário

O Rio Grande do Sul receberá uma delegação comercial de empresários, composta por lideranças empresariais, políticas e diplomáticas do Reino dos Países Baixos, nos dias 3 e 4 de março. O grupo holandês participará de encontros de negócios e de cooperação, em especial nas áreas de portos e energias renováveis. As informações são da comunicação da Portos RS.A agenda política e comercial ocorrerá em Pelotas e Rio Grande, onde visitarão o complexo portuário e terão encontros para tratar de oportunidades de cooperações comerciais. A comitiva holandesa se reunirá com empresas instaladas no Estado, a Portos RS, o Governo do Estado e as prefeituras das duas cidades que receberão o grupo, além de Porto Alegre.A missão holandesa, que chega ao Estado neste domingo (3), é composta por 23 participantes. São representantes de 11 empresas; a vice-embaixadora dos Países Baixos, Afke Mulder; o vice-prefeito da cidade de Rotterdam, Robert Simons; o coordenador do Programa ICEP (Parceria Internacional de Energia Limpa), Edu Willemse; a gerente de Negócios Trade na Rotterdam Partners, Eva Verschoor; o chefe do escritório holandês de negócios na região Sul do Brasil (NBSO Porto Alegre), Caspar van Rijnbach; o diretor do Porto de Rotterdam, René van der Plas; e o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Associação dos Fornecedores da Indústria Offshore (IRO), Tjerk Suurenbroek.As empresas holandesas que estarão no Estado são: Damen Shipyards, Nestra BV, Fugro, Vopak, LG Sonic, Buus Mobility, Stinis Holland BV, Vopak, IRO, PoR e Witteveen+Bos.Essa iniciativa integra o Green Ports Partnership (GPP), acordo de portos verdes assinado em 2023 pelos governos do Brasil e do Reino dos Países Baixos. O GPP tem como objetivo promover o crescimento econômico por meio do desenvolvimento de portos sustentáveis e energias renováveis. A Portos RS faz parte do programa, juntamente com os Portos de Pecém (Ceará) e Paranaguá (Paraná).O programa GPP recebeu a adesão do Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil, no último dia 22, cuja declaração conjunta será assinada no dia 5 de março, na abertura da Intermodal, feira internacional de logística que ocorrerá em São Paulo, juntamente com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).