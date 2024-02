Um terço das demissões são voluntárias no RS, aponta FGTAS

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), ligada à Secretaria de Trabalho do RS, verificou que mais de um terço das 1.376.424 demissões efetuadas no Estado em 2023 são voluntárias. Dessa fração, a maior parte foi efetuada por trabalhadores jovens e escolarizados, dos quais 49% possuíam entre 18 e 29 anos e 53% ensino médio completo.

Dos 518.003 desligamentos voluntários, 259.195 (50,04%) foram efetuados por homens e 258.808 (49,96%) por mulheres. No quesito escolaridade, 276.846 trabalhadores possuem ensino médio completo (53%), 46.291 possuem fundamental completo (9%) e 45.476 superior Completo (9%).

Em relação à idade, 49% têm entre 18 e 29 anos; 25%, 30 a 39 anos; 15%, 40 a 49 anos; 6%, 50 a 59 anos; e 2% atendem à faixa de 60 anos ou mais.

O maior número de desligamentos proveio das áreas de vendedor de comércio varejista (31.573 desligamentos), alimentador de linha de produção (28.362), operador de caixa (24.089), faxineiro (22.175) e auxiliar de escritório (19.300). O setor de serviços foi o que registrou o maior número de demissões voluntárias (38%), seguido pelo comércio (29%), indústria (25%), construção (5%) e agropecuária (4%).

Para o presidente da FGTAS, José Scorsatto, o voluntarismo expressado nas demissões relaciona-se a um aquecimento do mercado. “Hoje as pessoas, e principalmente o jovem, tem uma série de opções de trabalho. Aquele em que ele fica de maneira remota, em casa com mais frequência, é aquele trabalho em que ele se adapta, se sente mais confortável”, explica Scorsatto.

“Então, o que a gente percebeu é justamente esse movimento: há um aquecimento do mercado, há novas possibilidades de emprego. O jovem opta por aquilo que satisfaz mais ele. É para ele estar trabalhando, e por isso as demissões voluntárias nessa faixa etária são mais frequentes”, conclui.

Ainda segundo levantamento da FGTAS, do total de 8.145 oportunidades efetivas abertas no RS, 38% pertencem à indústria; 26%, ao setor de serviços e 22%, ao comércio. Cerca de 80% das vagas não exigem experiência e 35% não exigem escolaridade. Por outro lado, 26% das vagas exigem ensino fundamental completo e 17% ensino médio completo. A remuneração de 49% das vagas disponíveis varia entre dois a três salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são: Erechim (1.318), Porto Alegre (403), Caxias do Sul (266) Santa Maria (257) e Lajeado (251). Já as ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.539), faxineiro (287), servente de obras (238), operador de caixa (238), pedreiro (192) e auxiliar nos serviços de alimentação (192).