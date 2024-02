Alimentos básicos podem ficar mais caros a partir de abril no RS

Os alimentos básicos podem ficar mais caros a partir de abril no Rio Grande do Sul, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Conforme o presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, o cenário apresentado pelo governo estadual para buscar o equilíbrio das contas públicas é o pior possível, já que sobrepesará justamente na camada mais pobre da população gaúcha. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da entidade.

"Estamos transferindo a conta para as famílias menos abastadas e que já estão com seu poder de compra altamente reduzido. O consumidor gaúcho não tem renda para suportar aumento de preços em alimentos essenciais do seu dia a dia neste momento", destaca. Longo afirma que o setor supermercadista é apenas um repassador dos tributos que serão majorados.

• LEIA MAIS: Leite expõe na Fiergs os motivos para a proposta de reajuste na alíquota do ICMS

Atenta às discussões acerca do projeto de aumento de ICMS proposto pelo governo do Estado a partir do fim de incentivos fiscais a diversos setores produtivos e da oneração da cesta básica dos gaúchos, a Agas tem participado de reuniões com representantes de diferentes segmentos da economia para buscar sugestões que possam ser alternativas à proposta apresentada pelo governador Eduardo Leite, que deve entrar em vigor a partir de abril.

O governo estadual, conforme a Agas, pretende tributar produtos da cesta básica como frutas, legumes e verduras - que historicamente foram isentos do imposto estadual. "São produtos de primeira necessidade e consumidos massivamente pelas camadas mais pobres da população. Aumentar impostos de alimentos básicos é, na prática, retirar diariamente comida da mesa destas famílias", comenta.

Longo usa o exemplo do Paraná, que teve sua alíquota básica de ICMS majorada de 19% para 19,5%, mas mantém a cesta básica desonerada, para explicar o efeito negativo que a medida sugerida pelo governo gaúcho pode trazer à economia. "O Paraná é o estado brasileiro com o maior número de itens da cesta básica isentos da cobrança do ICMS, incluindo produtos como carne bovina, suína, peixe, frango, ovos, queijos, arroz, feijão, frutas, verduras, café, açúcar, óleo de soja, entre os itens não tributados."

Para o dirigente da Agas, além de danosa aos consumidores mais necessitados, a proposição do Governo do Estado será ineficaz no que tange ao aumento da arrecadação, já que a atividade econômica será reduzida pela queda de consumo das famílias em diversas categorias. "É preciso incentivar a atividade industrial, garantindo emprego e renda às pessoas, já que a indústria gaúcha é a terceira com maior queda de produção no Brasil em 2023. Este é um cenário perigoso e lamentável que precisamos reverter com trabalho, gestão e diálogo, e o setor supermercadista está disposto a construir", acrescenta.



Um estudo divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre mostra que, no acumulado dos últimos 25 anos (1998-2023), o PIB gaúcho cresceu 46,9%, o IPCA aumentou 372,2% e o ICMS subiu 1016,6%. "Ou seja, os impostos aumentaram três vezes acima da inflação e nove vezes acima do desenvolvimento econômico. Precisamos combater os privilégios e o corporativismo, retirar direitos adquiridos de setores e combater a informalidade", ressalta o presidente da Agas.