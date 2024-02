Segunda edição da BFSHOW já tem mais de 170 marcas de calçados confirmadas

Com um crescimento de mais de 100% na área de exposição, alcançando 10 mil metros quadrados, e grandes marcas já confirmadas, a 2ª edição da BFSHOW, feira de calçados realizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a NürnbergMesse Brasil, tem mais de 80% do seu espaço comercializado. Até a primeira quinzena de fevereiro, mais de 170 marcas já estavam confirmadas. O evento, que lançará as coleções de primavera-verão de calçadistas brasileiras, acontecerá nos dias 21 a 23 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo/SP. O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, após uma primeira edição de sucesso no Rio Grande do Sul, a BFSHOW conquista seu espaço e prepara uma feira maior e melhor para o mês de maio. “Teremos empresas de todos os portes e segmentos, que receberão uma visitação estimada em mais de 10 mil compradores nacionais e internacionais, que virão de forma independente ou através de projetos realizados em esforços conjuntos entre Abicalçados, NürnbergMesse Brasil e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)”, projeta.Segundo ele, o fato de a feira ter dobrado de tamanho já na sua segunda edição demonstra o amadurecimento da proposta e o engajamento crescente dos calçadistas brasileiros de todos os portes e polos produtivos. "Temos muitas novas empresas aderindo à BFSHOW”, comemora Ferreira. O grupo de expositores que buscam ter sua primeira experiência na BFSHOW está crescendo, com a aderência de grandes empresas, como Calçados Beira Rio, Grendene, Sugar Shoes e Petite Jolie, e também de médio e pequeno portes como Giulia Domna, Ferricelli, Perlatto, Akazzo, Black Free, entre muitas outras (veja a lista completa abaixo). Na primeira edição da mostra, em novembro passado, foram comercializados, somente para o exterior, mais de US$ 65 milhões (R$ 315 milhões, na cotação da época).