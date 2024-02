Morre Silvino Geremia, fundador da Higra e líder empresarial no Vale do Sinos

O empresário Silvino Geremia, de 79 anos, faleceu nesta quinta-feira (22). Geremia foi o fundador da Higra, indústria de São Leopoldo que fabrica bombas anfíbias, bombas submersas, aeradores e outros produtos. Entre os anos de 1988 e 1990, presidiu a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (ACIST-SL). A morte foi comunicada pelo filho de Geremia, o empresário Alexsandro Geremia. Em nota, a ACIST-SL lamentou a morte do empresário e destacou o legado de Geremia focado no empreendedorismo, na inovação e no olhar sobre a comunidade. “Era considerado mais que um empresário de sucesso, como um amigo, um parceiro e um incentivador inesquecível”, diz o texto da entidade. O empresário foi o idealizador das bombas anfíbias e submersas Higra para a captação de fluidos em águas subterrâneas, cuja tecnologia 100% brasileira e utilizada nas três Américas, Ásia, Oceania e África. Tornou-se nacionalmente conhecido quando, em 1996, publicou um artigo na Revista Exame dizendo-se um “Fora da Lei”, em forma de protesto pela multa por pagar a escola para seus funcionários. Na ACIST-SL, a gestão de Silvino Geremia teve forte atuação na defesa da livre iniciativa. Com a vinda da Trensurb para São Leopoldo, comandou na ACIST-SL a campanha para que o projeto fosse subterrâneo ou aéreo, para evitar a divisão como a que aconteceu entre Canoas, Esteio e Sapucaia. Como o sistema de telefonia ainda era estatal, ele atuou para arrecadar recursos para comprar um terreno para a CRT e trazer uma central telefônica para o bairro Scharlau. Assim, as empresas localizadas na Zona Norte passaram a ter mais linhas de comunicação. Sua gestão concluiu o projeto do seu antecessor para a construção de uma nova subestação de energia elétrica com recursos totais das empresas, que posteriormente foi doada à CEEE, permitindo a conclusão do Distrito Industrial do Bairro São Borja.A despedida acontece nesta quinta-feira. O velório ocorre nesta manhã e o cerimonial às 17h, no Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo.