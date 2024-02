ABS-RS elege nova presidente

A ABS-RS (Associação Brasileira de Sommeliers) anunciou a nova presidente da entidade, Caroline Dani. Associada à vitivinicultura há mais de 20 anos, Caroline assume que dará continuidade ao trabalho de gestões anteriores, consolidando parcerias com outras entidades da cadeia de produção de vinhos.

“Daremos ainda mais voz aos profissionais responsáveis pelo serviço da bebida, além de aperfeiçoar o já reconhecido modo de ensinar das professoras e dos professores da associação que, com suas formações online conseguiu chegar nos lares de todo o Brasil”, esclarece Caroline. Ainda, ela prevê um incremento das atividades regulares aos sócios, tais como as masterclasses quinzenais e as aulas gratuitas via YouTube.

Reconhece-se igualmente o desafio de implementar a nova grade curricular do curso profissionalizante de sommeliers, que contará com uma década de atuação em 2025. "“Além da atualização que já fizemos na última gestão, com a inclusão de disciplinas como introdução ao Velho Mundo, o curso mais procurado da ABS-RS abordará outros temas importantes para a sommellerie, como o preparo de coquetéis, por exemplo”, evidenciou Maurício Roloff, atual vice-presidente da entidade.

Atualmente, a gestão da ABS-RS é formada por Andreia Gentilini Milan (diretora financeira), Júlio César Kunz (diretor executivo de relações institucionais), Marcelo Vargas Fraga (diretor executivo de degustação), Marcos Graciani (secretário) e Patrícia Binz (diretora executiva de marketing). Junta-se ao grupo a jornalista e também sommelière Martha Caus, que será responsável pela diretoria executiva de comunicação e conteúdo, área criada a partir desta gestão. O conselho fiscal terá como integrantes Juciane Casagrande Doro, Vinícius Santiago e Armando Perin. A nova diretoria será empossada oficialmente na noite de 23 de março, em Bento Gonçalves. Na ocasião a ABS-RS também promoverá a cerimônia de formatura da turma presencial número 17, evento que comemorará o alcance de 1 mil sommeliers profissionais em nove anos. Antes disso, na próxima segunda-feira (26), Caroline e Kunz farão um balanço da gestão 2021-2023 e anteciparão os próximos passos em live do movimento Bella no canal do YouTube da instituição de ensino a partir das 19 horas.