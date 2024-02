Simers Summit promove inovação para médicos em Porto Alegre

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promove, entre os dias 8 e 9 de março, o Simers Summit, evento dedicado a promover inovação e empreendedorismo a médicos e estudantes de medicina. O encontro acontece no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), em Porto Alegre.



Com o tema Inovar e empreender: os novos caminhos da prática médica, a segunda edição tem como objetivo conectar médicos, acadêmicos, investidores e startups que estão transformando o setor da saúde. Serão palestras e mesas redondas com especialistas e empreendedores que vão compartilhar suas experiências e soluções para os desafios do médico que busca abrir o próprio negócio ou já está no mercado.



De acordo com a coordenadora do Núcleo Médico Empreendedor do Simers, Natállia Boff, o objetivo do Simers Summit é proporcionar ao médico as discussões e os caminhos para oferecer um atendimento de qualidade e diferenciado aos seus pacientes. “Participar de um evento sobre inovação e empreendedorismo é uma excelente oportunidade para o médico se atualizar sobre as soluções que podem melhorar a sua prática clínica e gerencial, além de ampliar sua rede de contatos e parcerias”, destaca Natállia em nota.



Para o diretor de Políticas Estratégicas do Simers, Vinícius de Souza, além do networking, o evento quer oportunizar a troca de experiências com profissionais de outras áreas. “Desde o primeiro Simers Summit, queremos reunir nomes de destaque no empreendedorismo gaúcho, que possam levar aos médicos informações sobre tudo o que envolve gestão, para que eles possam se inspirar e se conectar com o ecossistema de inovação na Medicina”, reforça Vinícius em nota enviada pelo sindicato. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sympla.



Confira abaixo a programação:

DIA 8 DE MARÇO

19h - Welcome Coffee

19h30 - Abertura Oficial

19h40 - Fala da homenageada | Dra. Cinthia Vieira (Hub da Saúde dos Rins, Clinefro HED)

20h10 às 21h - Mesa Redonda: Empreendedorismo Social | Dra. Alessandra Morelle, Camila Surian e Dra. Cinthia Vieira | Moderadora: Dra. Natállia Boff



DIA 9 DE MARÇO



8h - Welcome Coffee

8h30 às 9h15 - Finanças - Hipocast: “A Importância das Finanças para o Empreendedor” | Dr. Vinicius de Souza | Dr. Guilherme Cecin e Dr. Rodrigo Spohr

9h15 às 10h - Palestra Experiência no ambiente inovador e empreendedor Rafael Baptista (Coordenador do BioHub)

Moderador: Dr. Rodrigo Spohr

10h às 10h15 - Intervalo

10h15 às 11h15 - Mesa redonda: Como iniciar no empreendedorismo Dr. Diego Ataides | Dra. Belisa Müller e Dra. Luíze Bettanzo | Moderador: Dr. Guilherme Cecin

11h15 às 12h - Palestra: Empreendedorismo em Gestão de Saúde | Dr. Felipe Crusius | Moderador: Dr. Guilherme Cecin

12h às 13h - Mesa redonda: Marketing em Saúde | Eduardo Medeiros (Coordenador da Assessoria Jurídica do Simers) E Camila Surian | Moderadora: Dra. Natállia Boff

13h às 13h15 - Encerramento