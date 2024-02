Servidores do Banco Central iniciam paralisação de 48 horas

Servidores do Banco Central iniciaram nesta terça-feira (20) uma paralisação de 48 horas, com o objetivo de "demonstrar a insatisfação e a unidade da categoria na busca por uma proposta satisfatória do governo quanto à pauta de valorização da carreira de Especialista". Diante da situação, o BC adiou para quinta-feira (22) a publicação do Boletim Focus.



De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), a adesão abrange pelo menos a metade dos servidores. A paralisação foi aprovada durante uma assembleia da categoria no dia 9 de fevereiro, quando foi rejeitada a proposta do governo de conceder reajuste de 13%, parcelado para 2025 e 2026. Os servidores pedem reajuste de 36% e reestruturação da carreira.



Também foi decidido que os servidores deveriam entregar os cargos comissionados, o que incluiria cargos de gerências e diretorias, com o objetivo de "provocar uma asfixia operacional e burocrática no órgão, como forma de pressionar o governo a atender às demandas da categoria".

Segundo o presidente nacional do Sinal, Fábio Faiad, 500 cargos foram entregues. A dispensa, no entanto, não foi efetivada até o momento pelo BC. O sindicato acrescenta que 60 adjuntos e consultores participam do movimento, e que os chefes de departamento emitiram uma "carta de cobrança direcionada à Diretoria Colegiada (DC) do Banco Central".



Os servidores exigem, ainda, nível superior para o cargo de técnico, a mudança de nome do cargo de analista para auditor e a criação de uma "retribuição por produtividade institucional", semelhante à existente para os auditores-fiscais da Receita Federal.



Em nota, o Sinal alerta que "se a próxima reunião com o MGI [Ministério da Gestão e Inovação], agendada para o dia 21 de fevereiro, não resultar em avanços significativos, haverá um indicativo para a deflagração de uma greve por tempo indeterminado".



A Agência Brasil procurou o BC para se manifestar sobre a paralisação. "Se houver alguma manifestação, vocês serão informados com a presteza necessária", respondeu a assessoria.