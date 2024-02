PF desarticula grupo por importação e comércio ilegal de celulares

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (20/02) a Operação iLegal para investigar um grupo criminoso responsável pela importação irregular de produtos eletrônicos e comercialização através de redes sociais. A carga apreendida foi avaliada em mais de R$ 160 mil e resultou na sonegação tributária de mais de R$ 137 mil. As informações são da Polícia Federal.



Os policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, Camargo, Nova Alvorada e um mandado de prisão preventiva. Também são executadas ordens judiciais de sequestro de dois imóveis, três veículos e outros bens móveis, além do bloqueio de valores existentes em contas bancárias de dez pessoas físicas e jurídicas.



A investigação teve início a partir da informação de que um indivíduo estaria efetuando a entrega de telefones celulares de forma irregular nas dependências de um shopping center em Passo Fundo. A apuração indica a formação de associação criminosa dedicada à aquisição clandestina, transporte, depósito e comercialização de produtos eletrônicos.



O principal investigado teria realizado dezenas de viagens ao exterior em busca de produtos eletrônicos e foi preso em flagrante, em outubro de 2023, ao transportar smartphones de última geração e alto valor comercial, além de outros itens importados ilegalmente.



Com o avanço da apuração, a PF comprovou que o principal investigado possuía uma rede de clientes, captada através de publicações em redes sociais, revendendo ilegalmente produtos importados sem o devido pagamento dos tributos decorrentes da importação.



As evidências sugerem que o investigado se utilizava de nomes de terceiros (“laranjas”) para ocultar a origem de bens e valores ilegalmente obtidos com o comércio ilegal.



A decisão judicial também determina o encerramento dos perfis de redes sociais utilizados pelos investigados para o comércio ilegal dos produtos. Os crimes investigados na Operação iLegal são os de Descaminho, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.