Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos modestos na China após corte de juros

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à medida que investidores receberam sem entusiasmo a última decisão de juros do banco central da China, conhecido como PBoC.



No fim da noite de ontem, o PBoC decidiu reduzir sua taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 5 anos em 25 pontos-base, a 3,95%. O corte, recorde e maior do que o esperado, tem o claro objetivo de impulsionar o combalido mercado imobiliário chinês, segundo analistas da Capital Economics. Por outro lado, a LPR de 1 ano ficou inalterada em 3,45% pelo sexto mês seguido.



O anúncio do PBoC foi recebido com certa frieza pelos mercados chineses, que tiveram ganhos apenas modestos, revertendo baixas de mais cedo no pregão. O Xangai Composto subiu 0,42%, a 2.922,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,52%, a 1.612,46 pontos.



Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,57% em Hong Kong, a 16.247,51 pontos, com a ajuda de ações de incorporadoras após o corte de juros pelo PBoC, e o Taiex subiu 0,63% em Taiwan, a 18.753,1 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,28% em Tóquio, a 38.363,61 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,84% em Seul, a 2.657,79 pontos, ambos pressionados por realização de lucros depois de avanços recentes.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O S&P/ASX 200 caiu 0,08% em Sydney, a 7.659,00 pontos, em meio à fraqueza de ações de mineradoras e petrolíferas.