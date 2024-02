Executivos do BRDE visitam a Portos RS

Representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), liderados pelo diretor de planejamento, Leonardo Busatto, visitaram Rio Grande na sexta-feira. A comitiva foi recepcionada pelo presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, pelo diretor de gestão, administrativa e financeira, João Alberto Gonçalves, e pelo gerente de planejamento e desenvolvimento da Empresa Pública, Fernando Estima, para uma navegada pelo canal de acesso, onde foi possível conhecer a infraestrutura do complexo. Os executivos conheceram a infraestrutura disponibilizada pela Portos RS no cais público rio-grandino para o atendimento das necessidades dos projetos de produção de energia por meio de recursos renováveis.