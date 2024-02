Práticas sustentáveis da Petrobras são listadas como referência por ONG internacional

A Petrobras foi reconhecida como referência pelas suas práticas sustentáveis ao longo de 2023 pela ONG Shipbreaking Platform. A entidade lista e avalia anualmente as condutas referentes aos processos de reciclagem e destinação de resíduos na desmontagem de embarcações de empresas do mundo inteiro. A indicação foi motivada pela adoção, por parte da Petrobras, de novas diretrizes para destinação sustentável de embarcações, aplicadas em 2023 nos descomissionamentos das plataformas P-32 e P-33, que inauguraram uma nova etapa da indústria de descomissionamento no Brasil.



Segundo o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, o reconhecimento da entidade internacional coroa o enfrentamento de desafios e ajuda a consolidar a companhia na posição de referência global. “A conquista é o resultado de práticas importantes adotadas pela Petrobras, com o objetivo de se adequar aos mais rigorosos parâmetros mundiais de descomissionamento sustentável de embarcações, além de agregar enorme valor para a companhia”, comemora.



As diretrizes impõem uma série de critérios técnicos e requisitos voltados a garantir que as atividades de reciclagem das embarcações e a destinação final dos resíduos ocorram em alinhamento às melhores práticas ASG (Ambiental, Social e Governança) da indústria mundial, com foco na geração de valor, sustentabilidade, segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente.

LEIA TAMBÉM: Petrobras terá cautela com energia renovável



ONG internacional



A Shipbreaking Platform é uma organização não governamental de origem Belga que reúne os interesses de diversas organizações ambientais, humanas e de direitos trabalhistas ao redor do mundo, defendendo a reciclagem de navios de maneira limpa, segura e justa, com o objetivo de encontrar soluções sustentáveis para esses processos.