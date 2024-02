Ex-governador Germano Rigotto palestra sobre impactos da Reforma Tributária na área médica

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) promove na próxima quarta-feira (21) às 18h uma palestra com o ex-governador Germano Rigotto para abordar as principais mudanças e os impactos da Reforma Tributária no setor de serviços, especialmente para os profissionais liberais. A primeira edição do Cremers Convida terá o tema “Como a Reforma Tributária poderá impactar a área médica”.“A preocupação do setor de serviços, incluindo a área médica, é que a Reforma Tributária resulte em aumento da carga tributária e impacto nos valores praticados. É importante analisar as alterações previstas e como elas poderão afetar médicos, pacientes e prestação de serviços”, afirma o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade.Rigotto é presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e reúne sua experiência como congressista e governador do Rio Grande do Sul para levar temas da área econômica e política para debate com diferentes setores.O Cremers Convida é aberto aos médicos e aos demais interessados e ocorre no auditório do Conselho, na Av. Princesa Isabel, 921. Inscrições gratuitas no site www.cremers.org.br