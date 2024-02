Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em Farroupilha

Cinco trabalhadores foram resgatados nesta terça-feira (13) em condições análogas à escravidão em Farroupilha, após ação fiscal realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com apoio da Polícia Federal (PF). Os resgatados, todos homens, foram contratados para trabalhar na colheita da maçã no interior de Farroupilha.Entre eles havia dois adolescentes de 15 e 17 anos. Quatro trabalhadores eram de Santana do Livramento e um deles de Rivera, no Uruguai. O empregador foi preso em flagrante pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo e de tráfico de pessoas.De acordo com o relatado pelos auditores-fiscais do MTE, os trabalhadores foram contratados na cidade de origem mediante falsas promessas em relação à remuneração, alimentação e moradia, foram deslocados com transporte efetuado pelo próprio empregador ou com passagens por ele custeadas. Ao chegarem na propriedade rural, foram alojados em péssimas condições de saúde, segurança e higiene.A comida fornecida era escassa e pouco variada, basicamente feijão, arroz e pedaços de frango, insuficiente na divisão entre todos os trabalhadores, e qualquer alimento a mais seria cobrado pelo empregador. Todos os utensílios necessários para alojamento ou trabalho também eram cobrados pelo empregador. A remuneração que efetivamente seria paga não correspondia ao salário oferecido originalmente. O valor prometido por dia de trabalho somente se concretizaria caso os resgatados trabalhassem no mínimo 16 horas por dia. Não havia dia para descanso e os dias de chuva não eram remunerados.