Aumento do ICMS pode impactar no custo da cesta básica gaúcha

O corte de benefícios fiscais promovido pelo governo Eduardo Leite (PSDB) e que deve entrar em vigor no mês de abril pode impactar no valor da cesta básica gaúcha. Decretos publicados pelo governo gaúcho no fim do ano passado retiraram incentivos dados a empresas de 64 setores da economia, aumentando para 12% o ICMS sobre os alimentos – atualmente esses itens são isentos ou pagam 7% do imposto. As medidas retiram gradualmente 40% dos fomentos, cortando 10% a cada semestre.

reunião promovida pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) na manhã desta quarta-feira (7) Para representantes do setor, que estiveram presentes em, esta medida deve impactar diretamente no bolso dos consumidores. Na oportunidade, o presidente da entidade, Rodrigo Costa, lembrou do embate ocorrido no ano passado, quando da tentativa frustrada do governo de aumentar o ICMS de 17% para 19,5%.

Para ele, “o governo tentou dividir a classe produtiva e a sociedade gaúcha com a ameaça de promulgar decretos que extinguiriam setores”. Mas, na sua avaliação, com a promulgação dos decretos, “o efeito agora é exatamente o inverso”, causando uma união de todos contra as medidas adotadas "que atingem em cheio quase 11 milhões de gaúchos ao mexer na cesta básica, tirando comida da mesa da população”.

O grupo ainda considera a adoção de ações, como a judicialização e a suspensão do pagamento de ICMS, mas pretende defini-las a partir do dia 21 de fevereiro, quando haverá uma nova reunião e cada representante deverá realizar uma apresentação demonstrando o impacto da retirada de incentivos em seus respectivos setores.