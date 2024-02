Expansão da cooperativa começou há três anos

O plano de expansão da Unicred Integração, que é a segunda maior entre as 10 integrantes do Sistema Unicred no Rio Grande do Sul, começou há três anos. Em 2023, com um investimento de R$ 19 milhões, foram modernizadas agências em Caxias do Sul, Carlos Barbosa e Rio Grande e também feitos aportes na melhoria dos sistemas tecnológicos.

A partir da Serra, a cooperativa hoje atende também as regiões Norte e Sul do RS, além dos estados Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. No Rio Grande do Sul, são 12 agências vinculadas à Integração.

"Este perfil de cooperado bastante segmentado nos impõe alguns desafios que temos trabalhado para solucionar com os investimentos destes últimos anos. Especialmente na área tecnológica e de avanço no mercado financeiro. Hoje o nosso cooperado, por exemplo, tem acesso a toda a plataforma de investimentos do BTG Pactual, e estamos desenvolvendo um sistema DTVM próprio, que será lançado em breve", explica o executivo.

Entre as soluções específicas para os profissionais da saúde, o sistema já opera, por exemplo, uma plataforma que centraliza todas as operações financeiras e investimentos do cooperado.

"São médicos e odontólogos que hoje têm investimentos e rendimentos em diversos hospitais, por exemplo, e não têm o tempo necessário para dedicar a atenção a essas finanças. Nós temos investido para facilitar essa rotina", comenta Adalberto Veiga.

Em todo o País, o Sistema Unicred conta com 310 mil cooperados, 60% deles atuantes na área da saúde.