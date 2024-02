Lucro do Bradesco cai 21% pelo segundo ano consecutivo e atinge R$ 16,3 bilhões em 2023

O Bradesco anunciou um lucro líquido recorrente de R$ 16,297 bilhões em 2023, nesta quarta-feira (7). O número é 21,2% menor que o registrado em 2022, quando o resultado da companhia também encolheu 21%, para R$ 20,7 bilhões. O resultado veio abaixo das estimativas do mercado, de R$ 18,09 bilhões.

O balanço também ficou aquém das previsões do próprio banco. "Não era o resultado que a gente queria entregar, afirmou Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, em entrevista a jornalistas para comentar os números.

Noronha assumiu o banco em novembro, no lugar de Octavio de Lazari Junior, que ficou no comando do banco por seis anos. A mudança de CEOs foi o pontapé inicial para a reestruturação do banco, que enfrenta queda de rentabilidade desde 2022.

O ROE (retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado), que indica a rentabilidade da operação, ficou em 10% ao fim de dezembro de 2023, 3 pontos percentuais abaixo do registrado ao fim de 2022 e o pior desde, pelo menos, 2007, ano inicial da série história disponibilizada pelo banco.

A queda no lucro se deve ao aumento de 22,4% com despesas com PDD (provisão para devedores duvidosos) e contração de 4,3% da margem financeira bruta com clientes.

Segundo o presidente do Bradesco, o banco ainda arca com alta inadimplência gerada no pós-pandemia visa melhorar a qualidade dos empréstimos concedidos, com um menor apetite por risco. "Não vamos fazer nenhuma maluquice no crédito para entregar resultado por entregar."

"O nosso desafio é o custo de servir com modelos adequados do custo de crédito. Mas uma melhora mais expressiva só deve ser vista no segundo semestre, já como resultado do aumento do volume de crédito e da margem", afirmou Noronha.

A carteira de crédito do Bradesco diminuiu 1,6% para R$ 877 bilhões, puxada pela redução de 3,6% nos empréstimos a pessoas físicas.

A inadimplência do banco segue alta na comparação com os pares, em 5,1%, mas em queda desde o pico de 5,7% registrado no segundo trimestre.

O destaque positivo, mais uma vez, foi a operação de seguros do Bradesco, a mais rentável do grupo, com um ROE de 24,8%, 3,6 pontos percentuais maior que em 2022

No ano passado, o Bradesco Seguros teve um faturamento de R$ 106,6 bilhões (11,8% maior) e lucro líquido de R$ 8,9 bilhões (32,2% maior).

Para recuperar a rentabilidade, o banco anunciou um plano de reestruturação, já em andamento. Com o auxílio da consultoria McKinsey, o Bradesco cortou os cargos executivos intermediários entre diretoria e presidência. Além de redução nos custos, a mudança visa dar mais celeridade à tomada de decisões.

"2024 será um ano de transição para nós. Vamos virar esse jogo", afirma Noronha.

Outro foco é a digitalização, com a contratação de 3 mil a 4 mil novos funcionários que serão voltados para a estrutura digital do banco, que teve sua unidade de negócios separada da vertical de varejo físico. O grande objetivo é reduzir custos operacionais.

Outra mudança é na integração da Cielo, controlada pelo Bradesco em sociedade com o Banco do Brasil, que irá fechar capital na Bolsa de Valores. A previsão do banco é que a OPA (oferta pública de aquisição) para comprar as ações da adquirente de outros investidores termine em 150 dias.

"Vamos poder estabelecer metas diferentes [para a Cielo] de uma empresa que está aberta, onde há conselheiros independentes, que respeitam determinados princípios", disse Noronha, ao comentar as vantagens da operação.

Outra vantagem descrita pelo executivo é a flexibilidade no comando de empresas fechadas, o que permitirá maior rapidez para realizar mudanças dentro da Cielo.

"O BB é um bom parceiro, que nos dá escala. O acordo de acionistas vai mudar no meio do ano, mas não vamos comprar ou vender a empresa, gostamos do sócio", completou o CEO.