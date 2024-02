Bolsas da Europa operam mistas e com variações modestas, de olho em perspectiva de juros dos EUA

As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta quarta-feira, após dados desanimadores da indústria alemã e com as atenções voltadas para a perspectiva dos juros nos EUA, em dia de agenda local fraca.



Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,04%, a 486,55 pontos.



Pesquisa mostrou mais cedo que a produção industrial da Alemanha caiu 1,6% em dezembro ante novembro, bem mais do que o previsto. As encomendas à indústria alemã, divulgadas ontem, deram um salto de 8,9% no mesmo período, mas o resultado foi distorcido por itens de alto valor.



Com a agenda europeia agora esvaziada, investidores na Europa aguardam mais uma rodada de comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Na tarde de hoje, quatro deles participam de eventos.



Em entrevista à CBS, transmitida no fim de semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o BC americano não está com pressa de começar a reduzir juros. Ele também reiterou que mais dados positivos de inflação são necessários para que os juros comecem a cair.



Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14%, a de Paris subia 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,29%. Já a de Milão avançava 0,19%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,59% e 0,26%, respectivamente.