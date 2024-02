Haddad diz que plano industrial já estava em andamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar que a nova política industrial nada mais é do que o empacotamento de medidas e ações que já vinham sendo implementadas desde o ano passado. De acordo com ele, é normal governos pegarem medidas que já estão andando, embalar num só pacote e dar nomes novos a elas.

No lançamento da política industrial, o governo anunciou que o plano somaria R$ 300 bilhões ao longo de quatro anos. Parte do mercado financeiro entendeu inicialmente que o governo colocaria dinheiro novo no pacote e que a dívida pública iria aumentar nesta proporção. Posteriormente, o governo esclareceu que a despesa com o plano já fazia parte do orçamento e, portanto, não exigiria despesas novas.

Para Haddad, que participou ontem da feira CEO Conference 2024, evento do Banco Pactual, "às vezes é difícil achar a linha fina para agradar a todo mundo mesmo com notícia boa, ainda mais num tema delicado que gerou tanta controvérsia no Brasil."

"O BNDES emprestou R$ 72 bilhões no ano passado. Se multiplicar 72 por 4, você vai chegar pertinho de R$ 300 bilhões. Às vezes o governo empacota uma coisa que já está acontecendo com as novidades do ano e dá um nome, mais emblemático. Mas quando você vai ver, as medidas anunciadas na semana retrasada foram trabalhadas ao longo de 2023, inclusive com o mercado financeiro." Ele destacou ainda que cabe a ele como chefe da equipe econômica mostrar ao País que o plano traçado pode dar certo, podendo mudar a rota caso ele dê errado.