Aumento da oferta de geração em 2024 será de 10,1 mil MW, prevê Aneel

Depois de um 2023 surpreendente, com o maior crescimento anual da matriz elétrica desde o início das medições pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a previsão é de um 2024 também de grandes proporções. Segundo nota do órgão regulador do setor elétrico, a estimativa é da ampliação da matriz elétrica brasileira em 10.106 MW este ano. Se alcançado, este será o segundo maior avanço anual já verificado pela agência desde sua criação em 1997 – atrás apenas do crescimento de 10.324,2 MW no ano passado.

Em janeiro, o incremento verificado foi de 621,56 MW, sendo 422,20 MW provenientes de fonte eólica, 198,12 MW de centrais fotovoltaicas e 1,24 MW de pequenas centrais hidrelétricas. Seis estados tiveram empreendimentos liberados para operação comercial no primeiro mês de 2024, nas regiões Nordeste e Sul. Os destaques, em ordem decrescente, foram o Rio Grande do Norte (368,10 MW), o Ceará (150,00 MW) e o Piauí (48,12 MW). Rio Grande do Sul teve apenas 1,24 MW autorizado.



Capacidade total se aproxima dos 200 mil MW



O Brasil somou 198.979,8 MW de potência fiscalizada, de acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel, o Siga, atualizado diariamente com dados de usinas em operação e de empreendimentos outorgados em fase de construção. Desse total em operação, ainda de acordo com o Siga, 84,17% das usinas são consideradas renováveis.