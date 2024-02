Governo do Estado realiza leilão do Cais Mauá nesta quarta-feira

leilão do Cais Mauá, após ter sido adiado em 2022 e dezembro de 2023. O governo gaúcho recebeu apenas uma proposta para o certame, apresentada pelo Consórcio Pulsa RS Nesta quarta-feira (6), na Bolsa de Valores brasileira B3, em São Paulo, ocorrerá o, após ter sido adiado em 2022 e dezembro de 2023. O governo gaúcho recebeu, conforme informações da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ). O edital estabelece que a concessão do Cais Mauá à iniciativa privada terá duração de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a revitalização e melhoria do local.

A área concedida abrangerá desde a Usina do Gasômetro até a Estação Rodoviária de Porto Alegre, com uma extensão de três quilômetros e uma área de 181,2 mil metros quadrados. O vencedor da licitação comprometer-se-á, nos primeiros cinco anos de concessão, a reestruturar o patrimônio histórico, composto por armazéns tombados e o pórtico central, além de revitalizar as docas.

No total, são 12 armazéns e três docas, estas últimas com possibilidade de construções para uso residencial e corporativo. Em contrapartida, a concessionária terá a oportunidade de gerar receitas por meio da exploração comercial dos armazéns e de receitas acessórias provenientes do compartilhamento de espaços com o poder concedente. Haverá também a contraprestação pública, quitada por meio da transferência do imóvel das Docas, podendo ser utilizado para incorporação imobiliária, com um valor estimado de cerca de R$ 145 milhões. Adicionalmente, a livre circulação de pessoas estará assegurada, e será vedada a cobrança de ingresso para acessar o Cais a pé.