Governo do RS recolhe R$ 2,3 bilhões com antecipação do IPVA até janeiro

O pagamento antecipado do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 resultou em R$ 2,3 bilhões ao governo do Rio Grande do Sul até janeiro, segundo balanço da Receita Estadual, divulgado nesta segunda-feira (5). O valor é referente a quitação antecipada e o pagamento da primeira cota de parcelamento do tributo. O valor representa 45,9% da arrecadação projetada.

A quantidade de veículos quitados e o valor arrecadado até janeiro de 2024 estão em patamares semelhantes aos registrados no ano passado. O levantamento mostra que mais de 1,5 milhão automóveis emplacados no Rio Grande do Sul quitaram o IPVA 2024 até o fim de janeiro. O número equivale a 40,7% da frota considerada tributável, que atualmente é de 3,8 milhões de carros.

No comparativo com 2023, o balanço revela um crescimento na adesão ao parcelamento do tributo, que terminou em 31 de janeiro com o pagamento da primeira cota. Mais de 445 mil veículos optaram pelo fracionamento em seis vezes, um aumento de 32,8% em relação ao ano anterior.

De acordo com a Constituição Federal, depois de destinar a parte obrigatória ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o governo do Estado repassa 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo. O IPVA 2024 pode ser quitado em fevereiro com desconto de 3% pela antecipação. Somando os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão, a redução pode chegar a 22,4%.

Para quitar o tributo, o proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Junto com o pagamento do IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e as multas de trânsito. O tributo pode ser pago no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 instituições. O contribuinte deve observar os horários limites de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, para não perder prazos de pagamento.