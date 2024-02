Lanzer é professor da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e do Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tem PhD em economia pela Queen Mary University of London (QMUL) e Mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

É ainda assessor econômico da bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa do Estado e foi professor visitante da City University of London. Também tem experiência em análise econômica setorial e macroeconômica, tendo trabalhado como economista no Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e na Fecomércio-RS.