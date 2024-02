Sine municipal tem 1,4 mil novas vagas de emprego esta semana

A semana se inicia com 1.422 novas vagas de emprego no Sine Municipal. Os destaques são 303 vagas para atendente de lanchonete, 64 para vendedor porta a porta e 50 para armazenista. Para Pessoa Com Deficiência(PCD), são 65 novas oportunidades.Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.