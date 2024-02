Atrações da Serra Gaúcha se unem para fortalecer o turismo no verão

Parques de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula se uniram para oferecer uma série de promoções especiais em fevereiro. A Vila da Mônica Gramado faz parte deste movimento e terá uma programação diferenciada para todo o mês.

Ao longo de fevereiro, exceto no Carnaval (entre os dias 10 e 13), a açãooferecerá aos visitantes nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul a compra e o uso de ingressos com o valor especial de R$ 99,00. Tanto no momento da compra quanto na entrada no parque, quem nasceu no Estado deve apresentar um documento com foto e, quem for residente, um comprovante de residência em nome do titular da reserva, como contas de água e luz.em fevereiro. Cada pagante terá isenção na aquisição de até um ingresso para dependentes entre três e 14 anos. A cortesia deve ser requisitada na Central de Vendas, apresentando comprovante de vínculo com o Sicredi (print da tela inicial do aplicativo ou do cartão) tanto no momento da compra quanto na entrada do parque.