Fiergs define programação internacional para 2024

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), planeja o ano de 2024 com diversas ações voltadas à internacionalização das indústrias gaúchas. Depois do SelectUSA 2024, com painéis sobre as relações Brasil-Estados Unidos e encontro de negócios, em parceria com a Embaixada dos EUA, realizado nesta quarta-feira, a programação prossegue a partir de março. Nesse mês, em parceria com a Apex e a Câmara Árabe, ocorre o Road show Certificação Halal, incentivando a capacitação de indústrias para a exportação ao mercado islâmico, global.



Em abril, acontece a tradicional Feira de Hannover, na Alemanha, entre 19 e 27, cujo foco é nos setores de metalmecânico, automação, logística, indústria digital e sustentável, com a participação de uma missão prospectiva gaúcha articulada pela Fiergs. Em seguida, no mês de junho, é a vez da missão prospectiva da Indústria Gráfica do RS à Drupa, feira do setor em Düsseldorf, na Alemanha, com apoio do Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS) e Sebrae-RS. Ainda em junho, está planejada uma visita à feira Alimentec, em Bogotá, Colômbia, contemplando a América Latina.

Outra feira tradicional com missão programada é a Sial Paris, entre 19 e 23 de outubro, um dos maiores eventos mundiais voltado para alimentos e bebidas. Ainda em outubro, em Caxias do Sul, ocorre a Feira Mercopar, entre os dias 15 e 18, quando a Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Gerex) da Fiergs organizará rodadas de negócios. E para novembro, está prevista a missão prospectiva Eima Bologna, na Itália, voltada para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas e jardinagem.



Além das missões em que a Fiergs será articuladora, ocorrerão ações em que a entidade atuará como colaboradora de federações de outros estados. Nestas, estão contemplados setores como moda, cosméticos, casa e decoração.



Em 2024, também serão realizados projetos com o objetivo de auxiliar as empresas a se internacionalizarem e fecharem negócios com parceiros do exterior. O primeiro deles será o apoio na busca de empresas para participarem do Projeto Apex, Mulheres Globais, capacitando empresas brasileiras lideradas e/ou geridas por mulheres a realizarem exportações via e-commerce.



Ao longo deste ano, a Gerex organizará ainda capacitações e webinars, com foco Comércio Exterior e Relações Internacionais. Destes, os próximos serão Operações e Conceitos do Comércio Exterior, Classificação fiscal de mercadorias, Incoterms 2020 e Formação de Preço na Exportação.

INTELIGÊNCIA COMERCIAL