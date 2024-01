RS cria 47,3 mil vagas formais em 2023

No acumulado de 2023, o Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de 47.395 mil empregos formais, resultado de um total de 1.423.819 admissões e 1.376.424 desligamentos. O saldo é menor em relação aos últimos dois anos, marcados pelo reaquecimento no pós-pandemia.

Em 2022, o saldo positivo foi de 100,773, enquanto que, em 2021, foram criados 140.281 novos empregos formais no Estado. Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho.



No ano passado, o setor que puxou o balanço positivo nas vagas foi o de serviços, que criou 43.534 vagas, seguido pelo comércio (+ 11.899) e agropecuária (+1.001). Aparecem no vermelho no Rio Grande do Sul em 2023 a indústria (-7.501) e a construção (-1.538).



Em toda Região Sul foram registrados, em 2023, 197.659 novos postos formais de trabalho, fruto de 4.708.813 admissões e 4.511.154 desligamentos. Todos os três estados da região apresentaram saldo positivo no ano passado. Quem se saiu melhor neste quesito foi o Paraná, com 87.599 novos empregos formais, seguido por Santa Catarina (+ 62.665) e Rio Grande do Sul (+ 47.395).

Dezembro



No mês de dezembro, o saldo foi negativo no Estado, com 28.832 vagas fechadas. O balanço negativo no mês passado foi registrado nos cinco grandes grupos econômicos analisados: indústria (-14.680), serviços (-6.427), agricultura (-4.093), construção (-2.798) e comércio (-834).