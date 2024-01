Semana começa com 1.896 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.896 vagas de emprego a partir desta segunda-feira, 29. Em destaque, 217 posições para consultor de vendas, 95 vagas para montador de estruturas metálicas e 86 para auxiliar de limpeza. Para Pessoa Com Deficiência (PCD), são 108 novas possibilidades de contratação em diversas áreas. As informações foram divulgadas pela prefeitura.As oportunidades de emprego são variadas para níveis de escolaridade, facilitando para quem não tem Ensino Médio completo, por exemplo. Outras vagas também não exigem experiência, uma vez que a empresa oferece treinamento.Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: [email protected]