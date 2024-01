Funcionários da GM entram em férias coletivas em fevereiro

Cerca de 7 mil funcionários da fábrica de Gravataí General Motors (GM), na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, irão entrar em férias coletivas por 11 dias em fevereiro, de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra). Essa será a terceira vez que os funcionários entram em férias coletivas desde dezembro. O período de descanso começa dia 12 de fevereiro e vai até o dia 23 do mesmo mês.

Em dezembro do ano passado, os trabalhadores ficaram longe do complexo por quatro dias, de 26 de dezembro a 29. Em janeiro deste ano, foram mais 11 dias de afastamento coletivo, de 2 a 23 de janeiro. O complexo industrial de Gravataí é responsável por produzir as versões hatch e sedã do modelo Chevrolet Onix, que é líder de vendas na América do Sul. Além disso, a fábrica é responsável por metade da receita do município, de acordo com a prefeitura.

anunciou um investimento de R$ 7 bilhões no Brasil Nesta quarta-feira (24), a GM, mas ainda não detalhou em quais fábricas o aporte será feito. O objetivo, de acordo com a empresa, será adequar as fábricas instaladas no País para a produção de novos veículos, incluindo automóveis híbridos flex – capazes de rodar com eletricidade, etanol e gasolina.