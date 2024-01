Ibovespa fecha em queda, aos 127,8 mil pontos

manteria a linha de 128 mil pelo segundo dia Com a perda de 0,35% na sessão, aos 127.815,70 pontos, ainda avança 0,14% na semana - em janeiro, cai 4,75%. O giro ficou em R$ 20,3 bilhões nesta quarta-feira. O Ibovespa parecia que, obtendo assim a primeira sequência ganhadora desta segunda quinzena de janeiro, mês até aqui marcado por correção de quase 5% em relação aos recordes do fim do ano passado. Nesta quarta-feira, o índice da B3 oscilou até os 129.445,69 pontos no melhor momento, pela manhã, saindo de abertura a 128.275,09. Do meio para o fim da tarde, contudo, mostrou o mesmo sinal que tem prevalecido neste começo de 2024: negativo., ainda avança 0,14% na semana - em janeiro, cai 4,75%. O giro ficou em R$ 20,3 bilhões nesta quarta-feira.

Mais cedo, a progressão do Ibovespa, como na véspera, decorria do impulso proporcionado por Vale ON (ao fim, limitado a 1,01%), a ação de maior peso no índice. A mineradora abriu o ano muito pressionada pela perspectiva nebulosa para a demanda chinesa, que tem resultado em volatilidade para o preço do minério de ferro. Assim, até a última sexta-feira a ação da Vale, que corresponde a cerca de 14,1% do Ibovespa, acumulava perda de quase 12% no ano - com a recuperação parcial vista nas últimas sessões, ainda cede 9,46% em 2024.

Além da questão da demanda chinesa, que afeta diretamente os preços de commodities e a receita da empresa, a mineradora tem suscitado atenção pela retomada de movimentos do governo para tentar encaixar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no conselho de administração - notícias publicadas na imprensa dão conta de que a ambição de Mantega seria maior: presidi-la.

Afora as questões domésticas, o contrato mais negociado do minério de ferro em Dalian, para maio de 2024, fechou em alta de 1,77%, a 979 yuans por tonelada, o correspondente a US$ 136,45, contribuindo para novo avanço das ações do setor metálico - entre as quais, Vale ON -, com destaque para CSN (ON 2,30%) e Gerdau (PN 2,31%). Assim, o índice de materiais básicos fechou o dia com ganho de 1,06%, o que contribuiu para neutralizar o efeito negativo, sobre o Ibovespa, do recuo das ações de grandes bancos - à exceção de BB ON, que chegou a oscilar para o negativo à tarde, mas fechou em alta de 0,19% -, além de Petrobras (ON -0,93%, PN -0,76%).

Na ponta da carteira teórica, destaque para o setor metálico, com Usiminas ( 3,82%), CSN Mineração ( 2,44%) e Gerdau, além de Marfrig ( 2,99%) e Alpargatas ( 2,52%). No lado oposto, Natura (-5,38%), Casas Bahia (-4,50%), Yduqs (-3,72%) e RaiaDrogasil (-3,53%). Na contramão dos materiais básicos, o índice de consumo, correlacionado à economia doméstica, cedeu hoje 1,27%.

Petrobras, que na véspera tinha operado em reverso aos preços do petróleo, contribuindo então para a alta do Ibovespa, desta vez trouxe o movimento oposto: do positivo ao negativo, fechando em baixa, apesar do Brent e WTI em recuperação moderada na sessão. Como no caso de Vale e até mesmo de Banco do Brasil, as ações de Petrobras - especialmente a ordinária, que corresponde a cerca de 4,4% do Ibovespa, a quarta mais 'pesada' do índice - refletiram, em certo momento da sessão, as preocupações em torno de ingerência do governo em empresas nas quais tem influência.

O dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira em queda de 0,47%, cotado a R$ 4,9321, em dia marcado por enfraquecimento da moeda americana no exterior e alta dos preços de commodities, na esteira da decisão do Banco do Povo da China (PBoC) de reduzir depósitos compulsórios para injetar liquidez no sistema financeiro. Foi o segundo pregão seguido de baixa do dólar no mercado doméstico, reduzido a alta na semana para apenas 0,11%. Em janeiro, a divisa avança 1,62%.

Pela manhã, o dólar à vista desceu até a casa de R$ 4,90 ao registrar mínima a R$ 4,9090. Mas no início da tarde já reduzia o ritmo de baixa com moderação da queda das taxas dos Treasuries, após leituras acima do esperado de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços e indústria nos EUA em janeiro.