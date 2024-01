Azul apresenta aeronave com a marca South Summit nesta quarta

Uma nova parceria do South Summit Brazil, para sua terceira edição, em Porto Alegre, foi firmada com a companhia aérea Azul. Para simbolizar essa união, uma aeronave do modelo Airbus A320neo da frota da empresa recebeu um envelopamento com o tema do evento, e foi entregue em cerimônia nesta quarta-feira (24) no aeroporto internacional Salgado Filho.

O avião escolhido fará parte da frota regular da Companhia nos próximos meses e tem capacidade para transportar 174 passageiros. Segundo a empresa, além da aeronave, essa parceria contará com a Companhia será acompanhada com valores promocionais, no período do evento, para passagens aéreas e hospedagem, com possibilidade de inclusão do ingresso para o South Summith. Participaram da cerimônia de entrega entidades dos governos estadual e municipal, executivos do evento, da Azul e da Fraport Brasil, concessionária do aeroporto.

O evento, que neste ano acontecerá de 20 a 22 de março, chegou a receber 22 mil pessoas durante os três dias de sua duração no ano passado. Nesta edição, a empresa espera que o número aumente para 24 mil.