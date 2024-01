Variação dos preços nos supermercados recua 4,22% em 2023

O Abrasmercado, indicador que mede a variação de preços nos supermercados, encerrou 2023 em queda de 4,22%, maior deflação registrada no acumulado do ano desde 2017 (-7,05%). A cesta de produtos pesquisados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) é composta por 35 itens de largo consumo, dentre eles alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Os dados foram divulgados pela Abras nesta quarta-feira (24).

• LEIA TAMBÉM: Auxílio às cooperativas de leite não resolve problema dos produtores



Dentre os itens para consumo no lar três cestas se destacaram no recuo dos preços: proteína animal, alimentos básicos e lácteos. Entre os produtos da cesta de proteínas animal, o excesso de oferta de carne bovina no mercado interno ao longo do ano contribuiu não só para a composição de uma cesta de abastecimento com produtos de maior valor agregado, mas também para a queda expressiva nos preços. Em 12 meses, foram registradas quedas nos preços dos cortes do dianteiro (-11,60%) e do traseiro (-9,44%). Outras variações negativas na cesta foram o frango congelado (-7,44%) e o pernil (-2,34%).



Na cesta de alimentos básicos, as principais quedas vieram do óleo de soja (-28%), do feijão (-13,78%), da farinha de trigo (-9,14%), do leite longa vida (-7,82%). Na contramão das quedas estão as altas acumuladas no arroz (+24,54%) e o açúcar (+11,20%).



Os preços dos produtos lácteos recuaram mês a mês e no fechamento do período as principais quedas acumuladas foram registradas em leite longa vida (-7,82%), margarina (-6,38%), leite em pó (-5,11%).



Ao longo de 2023, os hortifrutigranjeiros foram influenciados por fatores climáticos e pela reoneração do óleo diesel. A principal alta veio da batata (+4,19%). Outros itens encerraram o período em queda acumulada: cebola (-25,33%), tomate (-2,90%).



Na categoria de higiene e beleza todos os produtos registraram alta no acumulado dos 12 meses: creme dental (+6,06%), papel higiênico (+4,23%), xampu (+2,67%), sabonete (+1,92%).



Na cesta de limpeza as maiores variações foram puxadas por desinfetante (+6,41%), água sanitária (+0,61%), sabão em pó (+0,51%). A única deflação da categoria foi registrada nos preços do detergente líquido para louças (-0,60%). Em dezembro, a cesta passou de R$ 712,94 para R$ 722,57 uma alta de +1,35%.



Na análise regional, todas as cinco regiões registraram deflação no acumulado do ano. A maior queda foi registrada na região Nordeste (-5,07%) que passou de R$ 684,51 para R$ 649,80; seguida por Norte (-4,79%) passando de R$ 832,62 para R$ 792,74; Sul (-4,08%) passando de R$ 843,36 para R$ 808,92; Sudeste (-3,63%) com recuo nos preços de R$ 760,26 para R$ 732,67 e Centro-Oeste (-3,25%) passando de R$ 703,47 para R$ 680,64.



Cesta de 12 produtos básicos recua -4,82% no ano

No recorte da cesta de alimentos básicos com 12 produtos houve queda de -4,82% no acumulado do ano, passando de R$ 317,56 para R$ 302,24.



Os principais recuos nos preços foram registrados em óleo de soja (-28%), feijão (-13,78%), carne bovina – cortes do dianteiro (-11,60%), farinha de trigo (-9,14%), café torrado e moído (-9,07%), leite longa vida (-7,82%), margarina cremosa (-6,38%), massa sêmola de espaguete (-2,34%).



Dentre as altas estão arroz (+24,54%), açúcar (+11,20%), farinha de mandioca (+5,02%).