Apple lança sistema antirroubo para o iPhone no Brasil

A Apple lançou oficialmente nesta terça (23) um novo recurso antirroubo para o iPhone, com a promessa de dificultar que bandidos acessem informações sigilosas no celular. Parte do pacote de atualização da versão 17.3 do iOS, o recurso já pode ser acessado por usuários do Brasil.Chamado de "Proteção contra roubo de dispositivos", o recurso obriga a utilização de desbloqueio biométrico (facial ou de dedo) em operações consideradas críticas pela Apple quando o usuário estiver longe de casa. Para utilizá-la, o usuário terá de ativar a função.Hoje, quando a autenticação biométrica falha (seja para desbloquear a tela ou para operações financeiras, por exemplo), o iPhone pede que o usuário digite a senha numérica ou alfanumérica do aparelho - o que facilita a atuação de bandidos, que podem exigir esses códigos das vítimas. Com o novo recurso, passam a ser obrigatórios o uso de autenticação pelo Face ID (facial) ou Touch ID (dedo), sem a possibilidade de utilização da senha numérica ou alfanumérica como alternativa.