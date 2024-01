BRDE mais que quadriplica financiamentos para inovação no RS em 2023

Ao longo do ano passado, o Banco regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) concedeu um volume de financiamentos para a área da inovação na casa de R$ 235,8 milhões no Rio Grande do Sul.

• LEIA TAMBÉM: Governo anuncia nova política industrial com R$ 300 bilhões para o setor



O crescimento no Estado é de 445% na comparação com 2022 (R$ 43,2 milhões) e acompanha um movimento registrado em toda a região Sul, onde o volume de novas operações chegou R$ 697 milhões (280% acima do total do ano anterior). Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a demanda por mais crédito no setor da inovação deverá se manter em 2024. “Investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos é cada vez mais estratégico para a nossa indústria. É o caminho para tornar-se diferenciado diante de um mercado de tamanha competitividade, sem falar nos nossos desafios em termos de logística”, apontou Ranolfo. O crescimento no Estado é de 445% na comparação com 2022 (R$ 43,2 milhões) e acompanha um movimento registrado em toda a região Sul, onde o(280% acima do total do ano anterior). Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a demanda por mais crédito no setor da inovação deverá se manter em 2024. “Investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos é cada vez mais estratégico para a nossa indústria. É o caminho para tornar-se diferenciado diante de um mercado de tamanha competitividade, sem falar nos nossos desafios em termos de logística”, apontou Ranolfo.

O BRDE lidera o ranking nacional repassador de recursos por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O apoio a 184 projetos representou a terceira maior fonte de recursos utilizada em 2023 (11,5%), contemplando setores como indústria metal-mecânica, de alimentos e embalagens, agronegócio, tecnologia e sistemas, médico-hospitalar e telecomunicações. Através da Finep, empresas da região Sul têm à disposição R$ 1 bilhão para novos financiamentos.