Bolsas da Europa fecham em alta, com apoio de NY e antes de decisão do BCE

As Bolsas da Europa iniciaram a semana em alta, acompanhando o bom momento de Wall Street e com os investidores no aguardo da reunião do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,77%, para os 16.683,38 pontos. Em Londres, o FTSE-100 ganhou 0,35%, aos 7.487,71 pontos, enquanto o CAC-40, de Paris, terminou com alta de 0,56%, aos 7.413,25 pontos.

Na região, as ações do Kindred Group, listadas em Estocolmo, ficaram em destaque após saltarem 16,65%, depois de a operadora de jogos online ter confirmado ontem a oferta de aquisição pela operadora francesa La Française des Jeux, por um valor aproximado de US$ 2,7 bilhões.

Outros mercados da região também fecharam em alta. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,35%, a 6.335,69 pontos. O Ibex 35, referencial do pregão de Madri, ganhou 1,11%, aos 9.968,10 pontos. O FTSE MIB, de Milão, porém, foi na contramão e caiu 0,33%, a 30.182,32 pontos.