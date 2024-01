Sindilojas Porto Alegre se posiciona sobre a demora no reestabelecimento dos serviços de luz e água na cidade

Em nota assinada pelo presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, a entidade se solidariza com perdas por parte do comércio varejista de Porto Alegre e Alvorada, seja ele na forma de produtos, ou com a falta de energia elétrica e água por parte dos lojistas. "O momento é de prestar apoio e ressaltar que a Entidade está à disposição para auxiliar os representados frente a representação aos órgãos públicos, afim de reduzir os prejuízos já contabilizados" enfatiza a nota.

Ressalta-se a importância de lembrar que, de forma contínua, o Sindilojas POA mantém boa relação com a Prefeitura, inclusive com ações conjuntas, sempre em prol do varejo porto-alegrense e de Alvorada. E afirma que não será diferente desta vez. "Estamos em contato permanente com órgãos públicos que detém o poder para a resolução dos problemas e novamente, à disposição da classe, que pode nos procurar" destaca a entidade.

Para o Sindilojas o momento é de ação e de apurar os responsáveis pela demora retomada da energia elétrica. "É inadmissível a morosidade na prestação de serviço aos clientes. A população exige um melhor trabalho da empresa responsável pelo abastecimento de energia", finaliza o presidente em sua nota.