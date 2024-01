Questionário pré-Copom repete perguntas sobre juros nos EUA, precatórios e trabalho

Sem novidades em relação a documentos anteriores, o Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 19, o Questionário Pré-Copom (QPC) enviado a analistas de mercado antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 30 e 31 de janeiro. No mês passado, o colegiado reduziu a Selic em 0,50 ponto porcentual pela quarta vez seguida, para 11,75%, e sinalizou cortes da mesma magnitude nos encontros seguintes.



O questionário começa pela tradicional pergunta sobre o que os analistas esperam das decisões do Copom nas próximas três reuniões (janeiro, março e maio), incluindo o que acham que o BC incluirá no comunicado e na ata também sobre os próximos passos da política monetária.



O QPC mantém as perguntas sobre o cenário para inflação - desagregando por componentes livres e administrados - câmbio, Selic, barril de petróleo e um questionário abrangente sobre o PIB em 2024 e 2025. Permanecem as perguntas específicas sobre o impacto potencial do El Niño em ambos os anos. No curto prazo, pede projeções para o IPCA, serviços e médias de núcleos em janeiro, fevereiro, março e abril.



Para o cenário externo, seguem os pedidos por projeções sobre PIB e inflação de Estados Unidos, China e Área do Euro neste ano e no próximo. O BC repete a pergunta específica sobre a projeção dos economistas para as taxas de juros americanas de curto prazo e de 10 anos - em 2024, 2025 e no longo prazo.

O QPC também repete as perguntas sobre o resultado fiscal do governo neste e no próximo ano, o cenário de longo prazo para a dívida pública até 2032 e uma estimativa para o potencial de arrecadação com as medidas enviadas ao Congresso. Como no documento de dezembro, o questionário volta a pedir uma previsão sobre o impacto do pagamento de precatórios.



A autoridade monetária também retoma as perguntas sobre o mercado de trabalho, tanto pela taxa de desemprego, quanto pelo rendimento dos empregados e o saldo do Caged acumulados em 2024 e 2025.