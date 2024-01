Ocupação de hotéis sobem, enquanto bares e restaurantes registram prejuízos em Porto Alegre

Maria Amélia Vargas e Maria Welter

A prolongada falta de luz, água e internet teve consequências diversas sobre os setores de hotelaria e de gastronomia de Porto Alegre após o temporal que atingiu a cidade na noite de terça-feira (16). Enquanto a ocupação nas hospedarias atingiu 90% nos dias subsequentes, segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), os prejuízos dos bares e restaurantes da Capital somaram cerca de R$ 1,2 milhão por dia.

De acordo com o presidente da entidade, Paulo Geremia, o tamanho do rombo acabou sendo proporcional às condições de cada estabelecimento. Ele explica que, de forma geral, os hotéis têm geradores e reservatórios de água, mas a grande maioria dos empreendimentos gastronômicos não dispõe desta estrutura.

“O principal fator para aumentar os danos causados pelos fenômenos climáticos foi a demora na volta da luz e, consequentemente, da água. Nossos negócios não têm como funcionar sem isso. Alguns possuem gerador próprio, mas os que não têm não conseguiram nem alugar. E mesmo quem estoca água, quando ela termina não adianta nem máquina de produzir energia”, pontua o dirigente.

cortes de árvores ou outras medidas Na avaliação de Geremia, o agravante foi a falta de previsibilidade de restabelecimento por parte da CEEE Equatorial: “Este incidente foi anunciado com bastante antecedência, então como não se preveniu com? Se tivéssemos uma organização prévia, poderíamos ter adiantado férias, bancos de horas, ou previsto os fechamentos nestes dias”.

Entre os afetados, um exemplo é o Coco do Parcão, cujo proprietário, Fábio Carvalho, teve dificuldade de locar uma motosserra para retirar uma árvore que caiu na frente do quiosque. Após muitas tentativas com a prefeitura, na sexta-feira, um funcionário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) foi ao local para fazer a retirada. “A minha ideia é também liberar espaço no parque para que as pessoas possam circular”, afirma o empresário.

Por outro lado, hotéis como o Plaza São Rafael, apresentaram um aumento de 160% na taxa de ocupação nos últimos dias. O diretor da Rede, Oscar Schmidt, acredita que o fato de o empreendimento contar com gerador e um poço de água mineral foi fundamental para poder atender essa demanda inesperada.

Nos sete prédios da Rede Master de Hotéis, o restabelecimento da água ocorreu por meio de caminhão-pipa. Dessa forma, o grupo chegou a registrar um aumento de 300% no padrão de reservas do dia para o próprio dia (chamadas de last minute ou walk in). “Na quarta-feira, foram 500% a mais em relação à média para o dia do ano”, destaca a diretora-geral da Rede, Lívia Trois.