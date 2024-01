Estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional Unificado

Desde as 10h desta sexta-feira (19), os interessados em um dos 6.640 postos em 21 órgãos públicos federais podem se candidatar para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As inscrições para a seleção, que teve edital publicado na semana passada, devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo Gov.br até o dia 9 de fevereiro.

A seleção foi apelidada de “Enem dos Concursos” porque funciona de maneira semelhante. Após acessar a plataforma, será preciso escolher um dos oito blocos temáticos disponíveis e selecionar uma ou mais carreiras do mesmo bloco temático. Caso a pessoa por mais de um cargo, classifique-os por ordem de prioridade (a nota nas provas irá determinar em qual das opções ele poderá ser aprovado).

O pagamento da taxa ocorre após ser gerada a Guia de Recolhimento da União (GRU). O valor cobrado é de R$ 60,00 para as vagas de nível médio e R$ 90,00 para as vagas de nível superior. O documento pode ser pago em agências bancárias, lotéricas, agências dos Correios e via internet banking.

Poderão ser isentos das taxas os cidadãos incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

As provas ocorrem no dia 5 de maio, simultaneamente em 220 cidades do Brasil, nos turnos da manhã e da tarde. Os resultados dos exames objetivas e preliminares dos discursivos e redação deverá ocorrer no dia 3 de junho as primeiras convocações se iniciam a partir de 5 de agosto.





Confira todas as vagas disponíveis



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 150

Analista de Infraestrutura: 300

Analista Técnico de Políticas Sociais: 360

Analista em Tecnologia da Informação: 300

Analista Técnico-Administrativo: 190

Economista: 27

Psicólogo: 2

Estatístico: 12

Técnico em Comunicação Social: 10

Técnico em Assuntos Educacionais: 2

Arquivista: 16

Arquiteto: 14

Engenheiro: 68

Bibliotecário: 4

Contador: 5

Médico: 20



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Analista de Comércio Exterior: 50

Analista Técnico-Administrativo: 50

Economista: 10



Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: 30

Agência Nacional de Energia Elétrica

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 40

Ministério da Agricultura e Pecuária e Instituto Nacional de Meteorologia

Auditor-fiscal federal agropecuário: 200

Analista em Ciência e Tecnologia: 40

Tecnologista: 40

Agente de atividades agropecuárias: 100

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100

Técnico de laboratório 40



Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Analista Administrativo: 137

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446

Engenheiro Agrônomo: 159



Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Analista em Ciência e Tecnologia: 296

Ministério dos Direitos Humanos

Analista Técnico de Políticas Sociais: 40

Ministério da Educação

Analista Técnico de Políticas Sociais: 70

Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Indigenista Especializado: 152

Administrador: 26

Antropólogo: 19

Arquiteto: 1

Arquivista: 1

Assistente Social: 21

Bibliotecário: 6

Contador: 12

Economista: 24

Engenheiro: 20

Engenheiro Agrônomo: 31

Engenheiro Florestal: 2

Estatístico: 1

Geógrafo: 4

Psicólogo: 6

Sociólogo: 12

Técnico em Assuntos Educacionais: 2

Agente em Indigenismo: 152

Técnico em Comunicação Social: 10

Ministério da Saúde

Tecnologista: 220

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Analista Técnico Administrativo: 100

Analista Técnico de Políticas Sociais: 30

Ministério do Trabalho e Emprego

Auditor-Fiscal do Trabalho: 900

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Analista Administrativo: 15

Especialista em Previdência Complementar: 25

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 35

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300

Advocacia-Geral da União

Administrador: 154

Arquiteto: 5

Arquivista: 2

Analista Técnico-Administrativo: 90

Contador: 47

Economista: 35

Engenheiro: 18

Estatístico: 7

Médico: 3

Psicólogo: 10

Técnico em Assuntos Educacionais: 20

Técnico em Comunicação Social: 9

Ministério dos Povos Indígenas

Analista Técnico-Administrativo: 30

Ministério do Planejamento e Orçamento

Analista Técnico-Administrativo: 45

Economista: 15

Ministério da Cultura

Analista Técnico-Administrativo: 50



Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 50