Fundos de investimentos têm R$ 59,1 bilhões de entradas líquidas na segunda semana do ano

os fundos de investimento registraram captação líquida positiva de R$ 59,1 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima Na segunda semana de 2024, que compreende dos dias 8 a 12 de janeiro,segundo dados da). No mês, o acumulado foi positivo em R$ 77,5 bilhões. As informações são da assessoria da entidade.

Segundo a Anbima, a renda fixa puxou o resultado da indústria com R$ 60,5 bilhões de aportes líquidos. A captação da classe ficou concentrada em dois tipos: os fundos que investem em títulos públicos com vencimento em até 21 dias úteis (duração baixa soberano), que registraram R$ 23,1 bilhões de entradas líquidas, e aqueles que aplicam no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos públicos (duração livre grau de investimento), que tiveram R$ 14,2 bilhões.



Além dela, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), previdência e Fundos de Investimento em Participações (FIPs) ficaram no positivo, com R$ 1,4 bilhão, R$ 783,3 milhões e R$ 348 milhões, respectivamente.



Já os multimercados tiveram R$ 3,5 bilhões de retiradas líquidas na semana. Ações (R$ 309,3 milhões), fundos cambiais (R$ 105,6 milhões) e ETFs (Exchange Traded Funds), com R$ 41,8 milhões, também registraram mais saídas do que aportes.

balanço do setor em 2023 os fundos de investimento encerram o ano no vermelho, com captação líquida negativa de R$ 127,9 bilhões, um pouco menor do que a registrada em 2022, quando os resgates superaram os investimentos em R$ 129 bilhões.



Já o patrimônio líquido total dos fundos (R$ 8,3 trilhões) apresentou crescimento de 11,5% em 2023 na comparação com 2022. No ano, os resgates dos fundos de renda fixa superam as aplicações em R$ 59,8 bilhões e os dos multimercados em R$ 134,3 bilhões. Recentemente, a Anbima também divulgou o. Pela segunda vez consecutiva,, com captação líquida negativa de R$ 127,9 bilhões, um pouco menor do que a registrada em 2022, quando os resgates superaram os investimentos em R$ 129 bilhões.Já o patrimônio líquido total dos fundos (R$ 8,3 trilhões) apresentou crescimento de 11,5% em 2023 na comparação com 2022. No ano, os resgates dos fundos de renda fixa superam as aplicações em R$ 59,8 bilhões e os dos multimercados em R$ 134,3 bilhões.

No total, as aplicações em letras de crédito do agronegócio (LCAs) atingiram R$ 106,6 bilhões (crescimento de 34,6%) e os investimentos em letras de crédito do agronegócio (LCAs) chegaram a R$ 100,9 bilhões (subindo 46,7%). Já as aplicações em certificados de recebíveis do agronegócio aumentaram em 36,2% (R$ 26,2 bilhões), enquanto os investimentos em letras imobiliárias garantidas (LIGs) tiveram um incremento de 23,8%.