Iniciam-se nesta sexta-feira inscrições para o concurso unificado

6.640 postos para 21 órgãos públicos federais poderão se candidatar a partir desta sexta-feira (19) para o Concurso Público Nacional Unificado. As inscrições para a seleção, que teve edital publicado na semana passada , devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo Gov.br até o dia 9 de fevereiro. Interessados em um dospoderão se candidatar a partir desta sexta-feira (19) para oAs inscrições para a seleção,, devem ser feitas exclusivamenteaté o dia 9 de fevereiro.

Estão isentas das taxas (R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 as de nível superior) as pessoas incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela condução do concurso, recomenda leitura cuidadosa dos editais, “potencializando as trajetórias profissionais e acadêmicas dos candidatos“.

Em nota, a pasta destacou que a proposta é democratizar o acesso aos quadros federais e permitir que candidatos alinhem suas vocações às oportunidades oferecidas. Um dos destaques do certame é a possibilidade de utilizar as listas de classificação também para a ocupação de vagas em cargos temporários, sendo que, se o candidato aceitar um cargo temporário, continuará na lista de espera dos outros cargos.

O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. “Pessoas aprovadas para cargos que, porventura, não sejam o da primeira opção selecionada no momento da inscrição, continuarão em lista de espera para o principal posto desejado”, reforçou o ministério.