Em dia de feriado nos EUA, Ibovespa sobe 0,41%, aos 131,5 mil

O Ibovespa mudou de sinal ainda no começo da tarde e conseguiu conservá-lo em direção ao fechamento, em leve recuperação pelo segundo dia. Nesta segunda-feira sem a referência de Nova York no feriado de Martin Luther King, o índice da B3 subiu 0,41%, aos 131.520,91 pontos, entre mínima de 130.252,73 e máxima de 131.606,14 na sessão, em que saiu de abertura aos 130.988,17 pontos. Assim, fechou a primeira quinzena do ano em retração de 1,99%. Muito enfraquecido pelo feriado nos Estados Unidos, o giro desta abertura de semana recuou para R$ 12,3 bilhões.

Mesmo com o alerta emitido pelos EUA a empresas de transporte, no sentido de que ainda há "alto grau de risco para embarcações comerciais" no Mar Vermelho, próximo ao Iêmen, o dia foi de leve ajuste negativo para os preços do petróleo, no Brent como no WTI. Contudo, Petrobras avançou nesta segunda-feira, com a ON em alta de 1,01%, na máxima do dia no fechamento, e a PN, de 1,07%. Os grandes bancos, por sua vez, fecharam na maioria em alta, tendo Banco do Brasil (ON 1,96%) à frente, também no pico do dia no encerramento assim como Bradesco ON ( 0,35%).

Ainda que em ajuste suavizado no encerramento, a sessão foi negativa para outro peso-pesado do índice, Vale (ON -0,20%), e também em parte da siderurgia, com nova queda aguda na cotação do minério na China, de 3,17%.

O dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,18%, cotado a R$ 4,8662, interrompendo uma sequência de três pregões seguidos de baixa. Na máxima, pela manhã, a divisa atingiu R$ 4,8865. Operadores afirmam que o fortalecimento da moeda americana no exterior e a queda das commodities, em especial do minério de ferro, abriram espaço para uma realização de lucros no mercado doméstico de câmbio.