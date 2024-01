Haddad: 1ª providência é levar a Pacheco levantamento de valores que não estão no Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no período da tarde desta segunda-feira (15) que levará ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a estimativa de renúncia que envolve a desoneração da folha de pagamentos, prorrogada pelo Congresso Nacional até 2027. "Pedi para Receita reestimar impactos de projetos aprovados e que não estão no Orçamento", comentou.

Haddad chamou atenção para o fato de o Orçamento federal ter sido votado sem essa previsão de renúncia, gasto que "compromete" os objetivos do governo, que quer fechar o ano com déficit zero no resultado primário. Além de ter prorrogado a desoneração da folha, o Parlamento ainda concedeu um benefício específico à contribuição previdenciária de prefeituras.

Há expectativa de que o ministro da Fazenda se encontre nesta semana com Pacheco para tratar do tema, já que nos últimos dias Haddad estava de férias, fora de Brasília.

O encontro dos dois é esperado principalmente em razão do clima de rejeição no Congresso à medida provisória editada no fim do ano passado, que revoga a partir de abril o modelo de desoneração da folha que havia sido aprovado pelos parlamentares.

Haddad foi questionado por jornalistas sobre se levaria a Pacheco opções para compensar o gasto com a política de desoneração, mas o ministro não entrou em detalhes, afirmando apenas que levará as estimativas de renúncia ao presidente do Senado.

O chefe da equipe econômica defendeu ainda que é preciso "impedir a captura de grupos de interesse" no orçamento público e que a expectativa sobre o encontro é "é boa, como sempre".

"Para nós, o importante é isso: encontrar uma alternativa ao orçamento aprovado e impedir a captura de grupos de interesse no orçamento público. O orçamento é público. Quando você faz uma renúncia fiscal, você tem de compensar. É natural que haja lobbies, que haja grupos de interesse defendendo as suas propostas, mas o papel do Ministério da Fazenda é buscar harmonizar o orçamento com aquilo que foi aprovado", disse Haddad.

Perguntado ainda se estaria disposto a negociar com o Congresso, Haddad respondeu que, a partir da reunião Pacheco, se iniciará uma "discussão de alto nível".

O benefício da desoneração da folha foi criado em 2011, no governo Dilma Rousseff (PT), e prorrogado sucessivas vezes. A medida permite o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência.

A desoneração vale para 17 setores da economia. São contemplados os segmentos de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, entre outros.

O Congresso aprovou a extensão do benefício até o fim de 2027. A lei foi vetada por Lula, mas os parlamentares votaram para restabelecer a validade de seu conteúdo.

A MP do governo propõe revogar a lei, com efeitos a partir de 1º de abril. Um grupo de 17 atividades passaria a pagar alíquota de 10% sobre a remuneração dos funcionários até um salário mínimo (hoje em R$ 1.412) e 20% sobre o que exceder essa faixa. Para outras 25 atividades, a contribuição patronal seria de 15% sobre o piso e 20% sobre a remuneração excedente. Nesse grupo de atividades inclui-se edição de jornais.

No Legislativo, a publicação da MP foi vista como uma afronta à decisão do plenário da Câmara e do Senado. Por isso, lideranças defendem a devolução da MP, um gesto extremo que simbolizaria a rejeição sumária da proposta, antes mesmo de qualquer apreciação.

O Executivo, por sua vez, argumenta nos bastidores que é preciso dar um encaminhamento definitivo à questão da desoneração, uma vez que a mera prorrogação do benefício, como querem os parlamentares, deixa a porta aberta para novas extensões no futuro --a exemplo das sucessivas renovações do incentivo tributário nos últimos anos.