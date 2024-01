BNDES aprova R$ 32 milhões para banda larga a escolas públicas e casas de áreas rurais do RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira (15) que aprovou R$ 32 milhões para o financiamento de um projeto de implantação de conexão de internet banda larga em 24 escolas públicas e duas mil residências em áreas rurais do Rio Grande do Sul. O projeto, da Coprel Telecom, inclui ainda a inserção de infraestrutura interna de internet em mais 34 unidades de ensino, além das escolas com novas conexões.Segundo o banco de fomento, serão beneficiados 4.726 alunos em 58 estabelecimentos escolares de 33 municípios gaúchos. "Os recursos aprovados pelo Banco provêm do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), do qual o BNDES é agente financeiro, e serão destinados à construção de 410 km de rede de fibra ótica para as conexões das escolas e de 82 km de rede de alta capacidade, ligação entre o núcleo da rede (backbone) e sub-redes periféricas", detalhou o BNDES, em nota.A operação tem custo financeiro em Taxa Referencial (TR), acrescido da remuneração do banco, "que é menor em financiamentos a projetos de provedores que incluam unidades de ensino em suas rotas de expansão".Os municípios com escolas atendidas são Alto Alegre, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Condor, Ernestina, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Jacuizinho, Jari, Joia, Lagoa dos Três Cantos, Marau, Mato Castelhano, Mormaço, Muliterno, Não-Me-Toque, Passo Fundo, Pontão, Quinze de Novembro, Ronda Alta, Salto do Jacuí, Santa Cecília do Sul, São José do Herval, Sarandi, Selbach, Soledade, Tapejara, Tapera, Tio Hugo, Tunas, Tupanciretã e Victor Graeff.O banco de fomento acrescenta que o serviço da Coprel também deve chegar a domicílios em Espinilho Grande e Santo Antônio do Planalto.