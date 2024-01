RS tem pelo menos 21 concursos abertos neste início de semana

Levantamento realizado pelo Jornal do Comércio aponta, pelo menos, 21 concursos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. Com vagas para todos os níveis de escolaridade, há vagas que chegam a R$ 17 mil de salário.

• LEIA MAIS: Veja a lista completa de concursos abertos no momento



Na próxima sexta-feira (19) iniciam-se as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), cujos Na próxima sexta-feira (19) iniciam-se as inscrições para ocujos editais foram publicados na semana passada . As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades, em todas as unidades da federação. Serão ofertadas 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes.

Interessados podem se candidatar até o dia 9 de fevereiro, e taxa de inscrição será de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior. Com exame previsto para ocorrer em 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde, a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.