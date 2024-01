Mundo perderá cerca de 5% do PIB global com fragmentação do comércio, diz diretora da OMC

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ressaltou nesta sexta-feira (12), que o mundo perderá cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) global - o equivalente a economia do Japão - caso a tendência de fragmentação do comércio continue. O número foi estipulado por analistas da OMC no ano passado, porém, segue um risco para a economia, lembrou a autoridade."Nossa compilação de dados agregados em 2023 ainda tem muito ruído e não está clara para análise definitiva, mas estamos vendo sinais cada vez maiores de fragmentação que podem ser muito prejudiciais para o mundo", afirmou Ngozi.Entre estes sinais, a diretora destacou como exemplo o comércio entre China e Estados Unidos já em estado de declínio e o crescimento mais rápido de transações entre países com mentalidade parecida.Para ela, esta postura significaria ir contra os valores sobre os quais a estrutura do comércio internacional deveria ser baseada, ignorando a estrutura de "livre comércio e ausência de protecionismo". "Além disso, estaríamos assinando uma sentença para mercados emergentes, impedindo o seu desenvolvimento", pontuou.